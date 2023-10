Ranking UEFA per nazioni, l'Italia rimane terza ma la Germania si avvicina

Non solo quello dedicato ai club, dopo la tre giorni di partite europee si aggiorna anche il ranking UEFA per nazioni. E se l'Italia rimane comunque salda al terzo posto che già deteneva, va segnalato che la Germania con l'ultimo turno di partite ha rosicchiato un po' del distacco che conservava. Di seguito le prime quindici posizioni, le nazioni classificate dalla sedicesima alla cinquantacinquesima e ultima (saldamente in mano a San Marino) hanno diritto ad una sola squadra qualificata in Champions League.

Quattro posti Champions

1. Inghilterra 93.178

2. Spagna 79.614

3. Italia 75.855

4. Germania 73.624

5. Olanda 57.100

Tre posti Champions

6. Francia 56.331

Due posti Champions

7. Portogallo 49.816

8. Belgio 41.800

9. Turchia 35.350

10. Scozia 32.650

11. Austria 31.000

12. Svizzera 30.775

13. Rep. Ceca 28.300

14. Danimarca 28.200

15. Norvegia 27.875