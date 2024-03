Ranking Uefa, Serie A al primo posto: il prossimo anno 5 squadre in Champions

Il ranking stagionale della Uefa vede ancora l'Italia in testa, davanti a Germania e Inghilterra, si legge su La Gazzetta dello Sport. Da questa classifica dipenderà la possibilità di avere la quinta squadra in Champions League nella prossima stagione. L’Italia, che a oggi ha ancora in corsa sei squadre su sette, ha un punto di vantaggio sulla Germania (4/7) e quasi due sull’Inghilterra (6/8). Il turno di Europa League e Conference è stato eccellente per il contingente italiano: tre vittorie e un pareggio.

Ma come si calcola? Il coefficiente stagionale di una federazione viene calcolato sommando i punti ottenuti da tutte le sue squadre in una determinata stagione delle tre coppe, e dividendo la somma totale per il numero di club in corsa. Il ranking acquista maggior rilevanza adesso perché dalla prossima annata cambierà tutto in Champions e le partecipanti diventeranno 36. Fra le quattro nuove poltrone, due andranno ai club dei due campionati che l’anno prima hanno avuto il miglior ranking.