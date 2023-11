Ranocchia: "Il mio idolo è Kakà, ma siamo molto diversi... Ho preso il 22 in suo onore"

Il regista bianconero Filippo Ranocchia, in prestito all'Empoli ma di proprietà della Juventus, parla a Tuttosport del successo colto a Napoli, che ha portato all'esonero di Garcia e regalato agli azzurri di Toscana tre punti pesantissimi in ottica salvezza: "È stato un successo molto pesante per la classifica. Abbiamo fatto una grande partita. Giocare in certi stadi ci carica…".

La stessa che vi ha dato Andreazzoli: da quando c’è lui avete svoltato e lei ha cambiato ruolo…

"Dal suo arrivo il mister mi ha messo subito davanti alla difesa fin dalla prima gara contro l’Inter. Giocare regista mi piace: sono nel vivo del gioco ed è una posizione che si sposa bene con le mie caratteristiche. Sto lavorando per imparare questo ruolo. L'idolo? Kakà, anche quest’anno ho preso il 22 in suo onore, ma siamo molto diversi (ride, ndr). Devo migliorare in zona gol".