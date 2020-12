Rapinoe: "Negli USA stiamo gestendo la crisi Covid nel peggior modo possibile"

Da tempo si sa che i rapporti fra Megan Rapinoe, attaccante e stella della nazionale femminile degli Stati Uniti, e il presidente Donald Trump non sono certo idilliaci, anzi tutt'altro. Intervistata in merito alla gestione della pandemia Covid-19 la calciatrice ha nuovamente criticato aspramente l'ormai ex inquilino della Casa Bianca: “Qui negli Stati Uniti stiamo gestendo la crisi nel modo peggiore possibile. Come calciatrice è frustrante non poter scendere in campo, ma con tutto quello che sta succedendo non mi sento a mio agio a giocare di nuovo. Le leghe maschili poi sono fortunate a permettersi i charter per le proprie trasferte, ma noi donne dovremmo prendere voli di linea e peggio ancora è la situazione nei college dove gli atleti vivono di borse di studio. Si vuole che loro corrano dei rischi senza essere pagati e io trovo criminale tutto questo. - conclude Rapinoe come riporta Le Soir - Tokyo 2021? Da quel che ho sentito i ritiri della Nazionale sono sicuri a livello sanitario, non ci sono stati ancora casi di Covid-19 e questo mi rassicura”.