Rashford, in programma incontri con altri club dopo il summit con il Milan

Nella giornata di ieri Dwaine Maynard, fratello-agente di Marcus Rashford, ha avuto un incontro con la dirigenza del Milan per discutere di un possibile trasferimento nel club rossonero dell'attaccante inglese. Il calciatore classe '97 non è al centro del progetto di Ruben Amorim e allora il Manchester United ha aperto alla possibilità di cedere il calciatore a titolo temporaneo.

In questo momento la società italiana più interessata resta il Milan (non ci sono conferme sul Como). Non è una operazione semplice: per costi, per concorrenza, perché eventualmente sarebbe operazione da fare insieme alla cessione di Noah Okafor che piace al Red Bull Lipsia. Però il Milan c'è, anche se ieri nel primo incontro conoscitivo non s'è entrato nel dettaglio di eventuali cifre: il Milan ha presentato il suo progetto, Dwaine Maynard ha fatto sapere che alle giuste condizioni il giocatore può trasferirsi a Milano.

Il procuratore di Rashford proseguirà ora il suo tour europeo: come detto, 6-7 club tra cui il Borussia Dortmund hanno chiesto di approfondire l'argomento. E' un'idea anche della Juventus, ma non la prima scelta di Cristiano Giuntoli. Le somme verranno tirate a partire dalla prossima settimana. Una volta conclusi i vari incontri, verranno presentate al Manchester United le offerte arrivate per Rashford. Per ora quella del Milan ancora non c'è, ma dopo l'incontro di ieri potrebbe arrivare presto: il futuro del nazionale inglese dovrebbe decidersi la prossima settimana.