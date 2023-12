Raspadori su Tonali e Fagioli: "Non ci ho parlato, ma sono due ragazzi di qualità umana. Ne usciranno bene"

Il caso scommesse che ha sconvolto il calcio italiano e che ha portato alle squalifiche di Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, fa ancora molto parlare. Questa mattina è stato un collega e compagno di nazionale dei due calciatori deferiti a commentare la situazione. Giacomo Raspadori, centravanti del Napoli, ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Raspadori su Tonali e Fagioli: "No, non ho avuto modo di parlare con loro. Ma sono due ragazzi di qualità umana, non solo calcistica, e ne usciranno presto e bene. Vale quello che dicevo prima: la velocità del successo può determinare varie reazioni, compresa la sensazione di non avere limiti, e può far perdere la strada anche ai migliori