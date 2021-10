Ravanelli: "Ibrahimovic al Milan è importante anche quando non gioca"

Ai microfoni di Sky Sport, Fabrizio Ravanelli ha parlato di Ibrahimovic e del momento del Milan: "L'infortunio che ha avuto l'ho avuto anche io, non è facile riprendere subito e tornare in condizione. Per quel che riguarda Ibra al Milan ho una teoria: ha portato determinazione e cattiveria per merito di Maldini e Pioli. L'allenatore è stato intelligente, lo ha portato dalla sua parte e poi ha portato tutto all'ingterno dello spogliatoio. In questo modo Ibrahimpovic ha portato qualcosa anche quando non era a disposizione, a livello di mentalità, per non abbattersi mai. Maldini e Pioli sono gli artefici della situazione attuale del Milan".