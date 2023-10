Ravanelli: "Rosso a Maignan? Non vuole colpire l'avversario, guarda sempre e solo il pallone"

vedi letture

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante, è stato ospite a Pressing e in merito all'espulsione di Mike Maignan contro il Genoa ha dichiarato: "Maignan esce per andare a prendere il pallone. Non va con il ginocchio per colpire l'avversario, il francese guarda sempre e solo il pallone, non il giocatore del Genoa. E' un brutto intervento, ma non è un intervento assassino".