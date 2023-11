Ravanelli: "Scudetto? Mi aspetto un ritorno di Milan e Napoli"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Fabrizio Ravanelli, ex giocatore della Juventus, ha commentato così la lotta scudetto, aspettandosi un ritorno in scena di Milan e Napoli. Di seguito le sue parole: "Io mi aspetto un ritorno sia del Milan che del Napoli. Non posso pensare a due squadre che abdicano al campionato così presto. Anche perché il Milan rischia di andare fuori dalla Champions e sarebbe un fallimento: uscire dalla corsa scudetto già a dicembre o gennaio sarebbe qualcosa di molto duro da gestire. Credo che entrambe lotteranno fino alla fine".

L’Inter è davvero favorita?

"Sì, perché credo che abbia veramente due squadre. Affrontare l'Inter in questo momento è affrontare una squadra molto molto forte con una mentalità vincente. L'hanno costruita tutti, dall'allenatore alla società. Ha tanti campioni, ha tante scelte, ha sostituti all'altezza della situazione in qualsiasi ruolo. Sono molto forti davanti, soprattuto a centrocampo, una difesa molto solida: oggi l'Inter è la squadra da battere in Serie A".