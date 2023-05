Ravanelli su Milan-Inter: "Non andrei a rischiare Rafael Leao"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

L'ex attaccante Fabrizio Ravanelli, opinionista di Sport Mediaset, si sofferma così sull'azzardo Leao per il Milan e sulla possibilità che Pioli prenda il rischio di utilizzare il portoghese, pur non al massimo, già nella semifinale d'andata del derby Champions: "Rischi di compromettere il finale di stagione, non scordiamoci che il Milan non si gioca solo la Champions ma anche i primi quattro posti in campionato. sarà anche una serata piovosa e fossi in Pioli non andrei a rischiare, me lo terrei lì buono accanto a me".