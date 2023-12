Ravanelli: "Un mio vecchio tecnico, quando stilava le tabelle per rincorrere l’avversario, ci insegnava a dover vincere lo scontro diretto per lo Scudetto"

el corso della diretta Twitch con TvPlay di ieri, Fabrizio Ravanelli ha parlato così della Serie A: “Nella corsa scudetto non sottovaluterei il Milan, perché c’è lo scontro diretto di differenza tra le milanesi. Sei punti sono troppo pochi. Un mio vecchio tecnico, Caramanno, quando stilava le tabelle per rincorrere l’avversario, ci insegnava di dover vincere lo scontro diretto. Un Milan che vuole lottare per il campionato deve pensare di dover vincere il derby, perché poi vai a tre punti“.