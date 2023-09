Ravelli: "Con Cardinale si fanno le cose. C'è da fare lo shooting? Si cambia due volte, si prepara..."

Arianna Ravelli, giornalista del Corriere della Sera, si è così espressa al canale Youtube di Carlo Pellegatti parlando dell'intervista a Gerry Cardinale, proprietario del Milan, che sarà pubblicata domani su 7, settimanale del Corriere:

Che tipo di persona è?

"È molto disponibile, molto molto umile e non è così usuale. È anche molto americano: si fanno le cose. C'è da fare lo shooting? Si cambia due volte, si prepara, tra l'altro a Milanello pioveva pure... Ha controllato lui stesso le foto. Ho trovato l'uomo della foto dello Scudetto in Piazza Duomo. Lui è un appasionato, non un emotivo"