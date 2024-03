Ravelli: "Il Milan sorpassa la Juve rubando l'idea. Rimpianti per quello che si poteva essere in difesa"

Il Milan ha piazzato il sorpasso sulla Juventus. I rossoneri flirtavano già da diverso tempo con il secondo posto ma avevano fallito già una volta, quando vennero sconfitti a Monza. Ieri il Milan ha giocato prima e ha messo pressione sui bianconeri che, dal canto loro, non sono riusciti ad andare oltre al 2-2 in casa contro l'Atalanta. Un risultato ottimo per il Milan che, considerando anche la sconfitta del Bologna e il pari tra Fiorentina e Roma, incrementa il suo vantaggio sul quarto e quinto posto e mette in ghiaccio il posto Champions. Questo alla lunga potrebbe aiutare se si vuole andare avanti in Europa League con intenzioni serie.

Arianna Ravelli, collega del Corriere della Sera, ha parlato del sorpasso del Milan sulla Juve sulle colonne del quotidiano generalista: "Rubando l’idea il Milan con la più classica delle vittorie di corto muso supera la Juventus al 2° posto. Un sorpasso al rallentatore, ma pur sempre un sorpasso. Poco da ricordare nella sfida contro l’Empoli a parte il risultato e la condizione di tranquillità in cui la squadra di Pioli si è messa per affrontare il ritorno contro lo Slavia. Partita senza imprevedibilità e senza patemi dietro, lasciando crescere i rimpianti per quello che poteva essere con una difesa di titolari a disposizione tutta la stagione".