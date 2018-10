Ravelli: "Sampdoria avversaria temibile ma Rino deve scuotere la squadra"

La giornalista del Corriere della Sera, Arianna Ravelli a Milan Tv ha parlato così della Sampdoria, prossima avversaria del Milan: “La Sampdoria prende pochissimi gol, riuscire a trovare la via della porta non sarà facile. Ha un allenatore molto abile, come riconosciuto da tutti. L’anno scorso, un Sampdoria-Milan avviò la prima crisi di Montella. È un’avversaria temibile. Rino deve scuotere la squadra però e non aumentarne le paure, ci ha provato giocando la carta della leggerezza. Ha ricordato anche l’Inter dell’anno scorso, quanto la sconfitta nel derby di Coppa Italia di dicembre ha avuto una lunga ripercussione sui nerazzurri. Tutte le squadra hanno dei contraccolpi quando perdono partite importanti così come il Milan ha perso il derby ma è giusto lascarselo alle spalle adesso”.