Ravelli sul CorSera: "Pioli sembra aver ripreso la barra in mano, il 3° posto è più al sicuro"

Arianna Ravelli, sulle pagine del Corriere della Sera, ha commentato l'ultimo turno di Serie A e in merito al Milan che vinto 3-0 sul campo dell'Empoli ha spiegato: "Ai giovani ha cominciato ad affidarsi più spesso il Milan, anche se è sempre la necessità a fare la virtù: Jimenez ieri entra dopo il ko di Florenzi, Traoré, che si era messo in luce in Coppa Italia, segna a 19 anni il suo secondo gol in una settimana.

In ogni caso, con qualche big in crescita (Leao e Theo), Pioli sembra aver ripreso la barra in mano, il 3° posto è più al sicuro, anche se la reale consistenza si vedrà contro Atalanta (Coppa) e Roma".