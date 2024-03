Ravelli sul Milan: "Si respira stupore per le perquisizioni di ieri. Cardinale si comporta da proprietario vero"

La notizia delle indagini e perquisizioni a Casa Milan tengono banco nella giornata di oggi, che doveva essere semplicemente il giorno di vigilia della sfida del ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra i rossoneri e lo Slavia Praga. La collega del Corriere della Sera, Arianna Ravelli, questa mattina nel suo pezzo riporta alcune sensazioni emerse dalla pancia di Casa Milan dopo i fatti di ieri pomeriggio: "Si respira una buona dose di stupore verso l’inchiesta che ha portato ieri alle perquisizioni in società". Nello specifico da parte del consiglio rossonero, che nella compravendita tra Elliott e RedBird - messa da ieri in discussione - ha avuto un suo ruolo.

La Ravelli spiega così il ruolo del consiglio durante il passaggio di proprietà: "Il consiglio, essendoci una clausola di gradimento da esprimere per approvare l’acquisizione (non sempre prevista), è entrato in tutti i dettagli della vendita. Ed è soprattutto per questo che, anche se rigorosamente off the record, si respira una buona dose di stupore verso l’inchiesta che ha portato ieri alle perquisizioni in società. E anche perché l’impressione comune è che Gerry Cardinale, che ha appena versato 40 milioni per comprare i terreni dello stadio, si comporti da proprietario vero e proprio e non da prestanome".