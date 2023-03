Ravezzani: "Abbiamo chiesto all'assessorato di spiegare la posizione del Comune su San Siro: si è rifiutata. Questo da solo spiega la pochezza dei politici coinvolti in questa vicenda"

MilanNews.it

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, si è così espresso su Twitter sulla questione stadio: "Il sindaco Sala scopre improvvisamente che se Milan e Inter lasciano S.Siro per il Comune che oggi percepisce 10 mln dai club e non paga manutenzione. Dunque un danno da circa 17 mln. Abbiamo chiesto un intervento in diretta dell’assessore Martina Riva che ha rifiutato di spiegare la sua posizione. Si trattava di capire nella trasmissione di calcio leader in Lombardia la posizione dell’assessorato coinvolto. Questo da solo spiega la pochezza dei politici coinvolti in questa vicenda che interessa appena alcuni milioni di cittadini. Così sono andato a leggere curriculum della sconosciuta Martina Riva per capire le sue competenze. Avvocato, 30 anni, ambientalista. Dato saliente: essere stata scout e perfino capo scout. E se le si chiede un’opinione (nulla più) su vicenda stadio rifiuta di rispondere. Brava".