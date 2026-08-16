Ravezzani avvisa: “Buone risposte del Milan, ma serve qualcosa dal mercato”

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Ravezzani commenta Milan-Manchester United 4-2.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato la vittoria dei rossoneri per 4-2 sul Manchester United. Queste le sue parole.

"Buone la risposta del Milan e fa piacere dopo un precampionato che aveva lasciato qualche dubbio, qualche incertezza e anche qualche paura soprattutto nei tifosi. Precampionato in cui si aspetta sempre che le squadre completino il i loro effettivi. Lo stesso Milan avrà bisogno, certo rientrerà Rabiot, Maignan, Pulisic che auspicabilmente però ha bisogno sicuramente ancora di un centrocampista o di un trequartista".