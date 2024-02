Ravezzani critico dopo la sconfitta di Monza: "Pioli ha sbagliato tutto"

Dopo 9 risultati utili consecutivi il Milan di Stefano Pioli torna ad assaporare il gusto della sconfitta per mano del Monza di Raffaele Palladino ed Adriano Galliani. Dalle parti di Milanello c'è tanto rammarico per quanto successo ieri sera all'U-Power Stadium, anche perché il diavolo ha perso la ghiotta occasione di superare la Juventus in classifica posizionandosi al secondo posto.

Le colpe per quanto successo ieri è giusto che vengano distribuite fra giocatori ed allenatore, ma secondo Fabio Ravezzani il principale responsabile della disfatta di Monza del Milan è proprio Stefano Pioli. Sul proprio profilo X il giornalista e conduttore televisivo ha detto: "Pioli aveva un obiettivo facile: portare il Milan al secondo posto. Vi ha rinunciato per difendere il 3-0 col Rennes. Scelta davvero strana, a meno che giovedì la squadra rischi di essere travolta in Francia. Il che pare improbabile. Pioli ha solo sbagliato tutto".