Ravezzani duro su Leao: "Deve agire come un uomo ed essere un esempio, non è più un ragazzino"

Le parole di Rafa Leao dal ritiro della Nazionale portoghese hanno scatenato i tifosi del Milan e non solo. Ce l'aveva con Fonseca quando parla di sostegno di tutti e del tecnico? Molto probabilmente no: le sue risposte erano riferite alla nazionale portoghese a domande sulla nazionale portoghese.

Ecco cosa pensa Fabio Ravezzani, tra gli opinionisti di TMW Radio, del giocatore rossonero:

"Pensa come un ragazzo ma non ha capito che deve ragionare come uomo, in campo e fuori. E' quello di talento, ma ora è cresciuto e deve essere un esempio, un capitano, un riferimento per gli altri. Con le ultime parole ha dato un'altra spallata al tecnico Fonseca che è in bilico. E' quello che ha fatto quello che sappiamo contro la Lazio e non solo. Dopo tutto questo e un gol in sette partite continua a dire certe cose, sono dichiarazioni preoccupanti che dimostrano che è rimasto un ragazzino".