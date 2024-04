Ravezzani: "La filosofia del Milan ha sicuramente delle buone idee, ma è un qualcosa che fanno quasi tutti"

Fabio Ravezzani, giornalista e conduttore televiso ha parlato così dell'attuale momento del Milan, tramite un post pubblicato sul proprio profilo X. Ecco ciò che ha scritto in merito alla visione dei rossoneri sul calciomercato menzionando anche Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero.

"La filosofia del Milan è stata illustrata più volte da Cardinale: spendere meno e meglio degli altri con l’obiettivo di vincere e guadagnare. Unico dettaglio non trascurabile: è una buonissima idea che però hanno in tanti (direi quasi tutti). Questo vale anche per l’allenatore".