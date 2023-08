Ravezzani: "Lo strano modo di ragionare di molti tifosi Juve: Milan e Inter è normale che cedano calciatori importanti, ma guai a vendere Vlahovic"

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso su Twitter sul calciomercato italiano: "Lo strano modo di ragionare di molti tifosi Juve: Inter e Milan è normale che cedano calciatori importanti per fare mercato, ma guai se noi vendessimo Vlahovic (che in un anno e mezzo ha combinato ben poco rispetto ai soldi spesi). Per inciso, il club ha costi spaventosi".