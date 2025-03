Ravezzani: "Perdere con il Lecce sarebbe stato quasi impossibile"

Il Milan vince in rimonta 3-2 contro il Lecce ed è tornato alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive in campionato. A sancire il ribaltamento del risultato ci hanno pensato Rafa Leao ma soprattutto Christian Pulisic, autore di una doppietta e decisivo come sempre. Al termine della gara, sul suo profilo X, il direttore di TeleLombradia Fabio Ravezzani ha espresso il suo punto di vista sulla prestazione del Diavolo.

Le parole di Ravezzani: "Conceicao fa di tutto per sbagliare formazione e nel primo tempo ci riesce benissimo. Poi con i cambi qualcosa aggiusta. D’altronde con l’enorme tasso tecnico a favore del Milan, perdere anche col Lecce sarebbe stato quasi impossibile".