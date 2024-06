Ravezzani: "Se Conte arrivasse davanti a Fonseca sarebbe una sconfitta per Cardinale"

vedi letture

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. La notizia era nell'aria da tempo e dopo le immagini di ieri dell'allenatore pugliese a cena con Aurelio De Laurentiis, oggi è arrivato il comunicato ufficiale del club partenopeo che ha annunciato l'arrivo dell'ex allenatore di Juventus e Inter tra le altre. Per tante settimane l'allenatore italiano è stato anche il sogno proibito dei tifosi del Milan che però, come club, non ha mai preso veramente in considerazione l'idea di riportare Conte a Milano, sponda rossonera.

Secondo le indiscrezioni Conte non rispecchiava l'identikit dell'allenatore ricercato dalla dirigenza rossonera. E in merito a tutto questo, considerando anche il probabile arrivo di Paulo Fonseca al Milan per cui manca solo l'ufficialità, si è espresso il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani con un tweet sul suo profilo: "Con Conte al Napoli, il Milan parteciperà a un doppio campionato. Il suo e quello a distanza col club partenopeo. Perché se Conte arrivasse davanti a Fonseca sarebbe una sconfitta per Cardinale. Viceversa una vittoria. Bella sfida".