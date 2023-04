Ravezzani stoppa le polemiche del Napoli: "Per vincere serve anche non piangere sempre"

MilanNews.it

Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha commentato così su Twitter le polemiche arbitrali che stanno facendo da coda all'andata dei quarti tra Milan e Napoli: "Il Napoli che accusa l’arbitro per la gestione dei cartellini dovrebbe essere più onesto nel dire che Anguissa e Kim se li sono andati a cercare. Vero che ne manca uno a Leao e Krunic, ma quelli ai partenopei erano sacrosanti. Per vincere serve anche non piangere sempre".