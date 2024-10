Ravezzani su Fonseca: "Un buon allenatore che avrebbe solo bisogno del supporto costante di Ibra"

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato così su X il momento di Paulo Fonseca al Milan: "Comunque a me Fonseca pare un buon allenatore che avrebbe solo bisogno del supporto costante del dirigente delegato (cioè Ibra). Invece dà l’impressione di essere lasciato troppo solo nella gestione di un gruppo indisciplinato".

"La mia leadership non la ostento, non sono un attore. Quello che lo dico lo dico all'interno dello spogliatoio, faccia a faccia. Se abbiamo un problema non me ne frega un cazzo del nome del calciatore, mi confronto direttamente con la squadra o con i giocatori che hanno sbagliato" le dure parole di Paulo Fonseca di ieri in conferenza stampa.