Ravezzani sui singoli: "Sorprende Jovic, bene Loftus (1-1 a parte). Male i big"

vedi letture

"Milan molto deludente. La Salernitana era l’avversario più facile da affrontare. Vai in vantaggio, ti fai rimontare e rischi di perdere. Squadra senz’anima e senza leader in campo e, verrebbe da dire, neppure in panchina. Sorprende Jovic, bene Loftus (1-1 a parte). Male i big". Così Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, su X al termine di Salernitana-Milan.