Ravezzani sul mani di Fazio: "O siamo di fronte a un varista incapace o il designatore non uniforma le valutazioni. Se non dai un rigore così..."

vedi letture

"Torniamo ai vecchi discorsi di Allegri. O siamo di fronte a un varista incapace, oppure il designatore non è in grado di uniformare le valutazioni dei suoi addetti. Ma un fatto é certo: se non dai un rigore così, non ne dai più nessuno".

Così Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, su X al termine di Salernitana-Milan sul rigore richiesto dal Milan per tocco di mani di Fazio sulla conclusione di Leao ad inizio gara.