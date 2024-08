Ravezzani sul mercato estivo: "Milan saggio e decisamente più forte"

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha pubblicato questo post su X in vista dell'inizio della Serie A 2024-2025: "I giudizi sul mercato fanno sempre più pentire la nostra categoria di averli espressi. Quindi valgono poco. Per me Inter oculata e favorita. Milan saggio e decisamente più forte. Juve eccellente a centrocampo, ma non mi convince la difesa e limitata in attacco. Napoli solo Conte".