Ravezzani sul Milan: "Carta bianca a Furlani? Almeno c'è chiarezza. Se trova un gran ds e si astiene dall’area sportiva potrà far bene"

vedi letture

Sul proprio profilo su X, Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato così le ultime novità societarie al Milan: "Milan: Furlani è stato in società a fianco di Gazidis e Maldini. Via questi, gli hanno messo a fianco Ibra che ha fatto più danni della grandine. Dargli carta bianca almeno mette chiarezza. Sa far di conto. Se trova un gran ds e si astiene dall’area sportiva potrà far bene".