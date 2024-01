Razzismo a Maignan: l'Udinese giocherà due partite senza la Curva Nord

vedi letture

In occasione die brutti insulti razzisti rivolti a Mike Maignan da parte di un gruppo di tifosi dell'Udinese, nel corso dei passati giorni era arrivata la decisione del Giudice Sportivo, con la decisione finale volta a far giocare la squadra friulana una partita a porte chiuse, dunque senza tifosi allo stadio.

Nel corso della giornata odierna, tramite i canali social del club bianconero, è arrivato però il comunicato che vede accolto, in parte, il reclamo dell'Udinese. Infatti i ragazzi di Cioffi non giocheranno una partita a porte chiuse: saranno invece i due i turni di campionato senza l'apporto della Curva Nord, chiusa appunto per due gare di Serie A.