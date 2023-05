Razzismo, caso Vinicius: spunta un video dei tifosi del Valencia

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - E' polemica in Spagna per il razzismo nel calcio, dopo i cori contro l'attaccante brasiliano del Real Madrid, Vinicius, ieri a Valencia. Dopo quanto visto in campo e sugli spalti al Mestalla ora - come riporta il sito iberico 'Marca' - spunta anche un video dove si vedono i tifosi di casa gridare "Vinicius, scimmia" all'arrivo del bus delle merengues allo stadio. Dopo quanto accaduto al Mestalla, le manifestazioni di affetto, sostegno e solidarietà al giocatore del Real Madrid sono state tantissime - ricorda poi Marca - A cominciare dai suoi compagni di squadra, proseguendo con giocatori di altre squadre, con dirigenti e personalità legate al calcio e finendo con i politici. "Sempre con te, fratello". Questo è il messaggio più ripetuto, quasi un motto, tra i calciatori del Real Madrid che, fin dall'inizio, sono usciti per difendere Vinicius. Rüdiger, Benzema, Tchouameni, Camavinga, Courtois, Fede Valverde hanno detto la loro sui social. "Per quanto tempo dobbiamo sopportare tutto questo? Sono con te, fratello! La nostra lotta continua!" Militao è stato uno di quelli che si è prodigato di più in difesa del compagno.

"Oggi è stato un altro giorno triste qui in Spagna, un altro giorno dove purtroppo hanno vinto i razzisti. È un peccato! Soffri di razzismo, ti difendi e poi ti espellono cercando di difenderti! Quanto tempo dobbiamo sopportare questo". "Non sei solo. Siamo con te e ti sosteniamo", ha scritto sul suo account Instagram l'asso del Psg e della Nazionale francese Kylian Mbappé, uno dei primi a rivolgere qualche parola di solidaroetà a Vinicius. Ma non solo lui. Anche Neymar, suo compagno di squadra al PSG e connazionale del giocatore del Real Madrid, ha lasciato un messaggio simile: "Sono con te". (ANSA).