Razzismo, De Siervo: "Il piano è dotare tutti gli stadi di impianti in grado di scannerizzare i volti dei tifosi"

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, in un'intervista al Corriere della Sera ha parlato - in relazione a quanto accaduto a Udine nei confronti di Maignan - dell'utilizzo negli stadi di un software di riconoscimento facciale per identificare con certezza chi si rende responsabile di comportamenti razzisti o violenti

Come funzionerebbe la strumentazione?

"Il piano è dotare gli stadi di tutte le squadre iscritte alla serie A di impianti di videosorveglianza in grado di scannerizzare all’ingresso dello stadio i volti di chi vi accede associandoli ai dati anagrafici presenti nei biglietti nominali, così da risalire immediatamente all’identità dei tifosi che si rendano protagonisti di atteggiamenti di discriminazione razziale".

Come mai il progetto non si è ancora trasformato in realtà?

"È complesso sia per aspetti giuridici sia organizzativi. I costi sono rilevanti, ma la speranza è riuscire ad approvare il progetto entro la fine di questa stagione. Nonostante la crisi economica conseguente al Covid, la mancata disponibilità dei calciatori a ridursi anche parzialmente gli stipendi, e soprattutto la riottosità della politica a sostenere il nostro calcio di vertice, mi auguro che riusciremo a investire in questa tecnologia perché la riteniamo determinante nella lotta al razzismo e alla violenza negli stadi".

