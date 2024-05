Razzismo: la FIFA approva piano di contrasto, sarà reato sanzionato

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Il Congresso annuale della Fifa, riunito a Bangkok, ha assunto una posizione globale contro il razzismo, secondo il piano annunciato ieri che verrà adottato da tutte le federazioni affiliate e basato su cinque punti principali: regole e sanzioni, azione in campo, accuse penali, educazione e voce ai giocatori. L'organismo ha messo nero su bianco che il razzismo diventerà un reato specifico nel codice disciplinare dello sport, con sanzioni severe, inclusa la sconfitta a tavolino. "Se è un problema della società e la società non può affrontarlo, affrontiamolo nel calcio una volta per tutte", ha detto il presidente, Gianni Infantino, ai delegati.

Al Congresso è stato anche mostrato un video in cui alcuni giocatori eseguono il gesto delle braccia incrociate, proposto a livello globale per segnalare incidenti razzisti durante le partite. Per elaborare una strategia per la lotta al razzismo, ha spiegato Infantino, sono stati contattati giocatori di tutto il mondo per sollecitare le loro opinioni, consigli ed esperienze (ANSA).