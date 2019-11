Razzismo: Sacchi, curve porti franchi

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - "Il calcio è il riflesso della vita sociale, della storia e della civiltà di un paese. Non scordiamoci che questo è uno dei paesi più corrotti d'Europa, in cui ci sono 4-5 mafie e in cui si cercano sempre scorciatoie per vincere. È un paese che disconosce regole e valori". E' la dura accusa di Arrigo Sacchi, ex ct degli azzurri ed allenatore del Milan, intervenuto su Radio Capital, all'indomani del caso di razzismo su Balotelli a Verona. "Mi devono spiegare perché - ha aggiunto Sacchi, rispondendo a una domanda sul via libera di Salvini da ministro al ritorno delle trasferte dei tifosi - le curve sono porti franchi, buone per prender voti... E' una gara di opportunismo". "Io da Verona uscii tra le monetine, ricordo i cori contro Baresi - ha detto -. Dico questo, perché molti ultrà sono stati ingaggiati dai club. Sono organizzati in modo delinquenziale. Succede di tutto, con il benestare di tutti. Anche dei politici. Come i mass media hanno paura di perdere audience, i politici hanno paura di perdere voti".