Razzismo: Sarri, paghino i responsabili

(ANSA) - TORINO, 5 NOV - "Vorrei che si smettesse di squalificare gli stadi e le curve. In curva ci sono 10 mila persone, magari i razzisti sono 20. Si deve cominciare a farla pagare a livello individuale". Così Maurizio Sarri, interpellato, nella conferenza stampa di vigilia Champions, a Mosca, sul tema dei cori razzisti. "Il calcio - ha aggiunto il tecnico bianconero - ha tutti gli strumenti tecnologici per fare arrestare i razzisti nel giro di poche ore. Non so se esistono le leggi, se non ci sono si faccia un tavolo con il Governo e si creino, non è ammissibile che nel 2020 ci sia chi è discriminato. E poi per cosa? La razza è una sola, quella umana".