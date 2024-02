"Ready, set...Jovic": al serbo sono serviti è servito solo 1' per segnare contro il Frosinone

vedi letture

E' oramai fuori discussione il fatto che Luka Jovic sia l'uomo in più del Milan in questa parte di stagione, ed il gol segnato a Frosinone sabato sera non puo' che esserne l'ennesima conferma.

A fronte di questo sui propri canali social il club rossonero ha deciso di celebrare l'importante e decisiva rete siglata dal serbo al Benito Stirpe dedicandogli un post nel quale è stato 'svelato' un particolare che sul momento è forse passato inosservato anche all'occhio dei più attenti. Dal suo ingresso all'81 minuto di gioco, infatti, Luka Jovic ci ha messo solo un minuto, 17 secondi e 21 decimi per decidere la partita contro il Frosinone segnando il gol del definitivo 3 a 2 a favore del Milan.