Real, caccia al portiere: Kepa il primo candidato a sostituire Courtois

(ANSA) - MADRID, 12 AGO - Il portiere spagnolo del Chelsea Kepa Arrizabalaga sta per firmare con il Real Madrid, secondo la stampa spagnola. Il 28enne portiere compenserebbe l'assenza di Thibaut Courtois, che giovedì in allenamento ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e sarà assente per diversi mesi. L'ex portiere dell'Athletic Bilbao, acquistato per la cifra record di 80 milioni di euro dal Chelsea nel 2018, è stato seguito con insistenza dal Bayern Monaco fin dall'inizio del mercato. Secondo diversi media spagnoli, il Real Madrid proverebbe ad ottenere un prestito con opzione di riscatto dal club londinese.

La squadra allenata da Ancelotti avrebbe in parallelo abbandonato la pista che porta al portiere marocchino del Sevilla FC Yassine Bounou, che salterà diverse partite a gennaio e febbraio, durante la Coppa d'Africa. I sivigliani chiederebbero oltre 20 milioni di euro per il loro portiere, mentre il Real ha già speso molto per Jude Bellingham (103 milioni di euro) e Arda Güler (20 milioni). (ANSA).