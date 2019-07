Real ci ripensa, niente Jiangsu per Bale

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Il ventilato trasferimento di Gareth Bale allo Jiangsu Suning, una delle squadre di proprietà della famiglia Zhang, sembra destinato a saltare. Secondo la BBC, Florentino Perez, presidente del Real Madrid, non vorrebbe svendere l'attaccante gallese che, qualche stagione addietro, venne acquistato per la cifra-monstre (almeno per l'epoca, era il 2013) di 100 milioni. Bale arrivò dal Tottenham per contribuire alla nuova epopea del Real Madrid (tre Champions consecutive). Il giocatore adesso è ai margini del progetto di Zinedine Zidane e sembra avere concluso la propria esperienza nella 'Casa Blanca'. Bale, nei giorni scorsi, aveva raggiunto un accordo con lo Jiangsu per un contratto da 22 milioni a stagione.