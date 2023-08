Real, ci risiamo: dopo Courtois, anche Militao riporta la rottura del crociato

vedi letture

Altra tegola per Carlo Ancelotti e il Real Madrid: dopo Courtois, anche Militao si è rotto il crociato. Dopo l'infortunio di ieri c'era già del pessimismo attorno alla situazione del difensore, ma ora è arrivata la notizia che toglie tutti i dubbi e conferma i timori dei più. È il secondo infortunio al crociato in pochi giorni per i calciatori del Real Madrid: situazione abbastanza grottesca che ha del clamoroso.