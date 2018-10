Real: Lopetegui non dirige l'allenamento

Agente di Conte intanto a Madrid discute dettagli del contratto

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Antonio Conte è rimasto l'unico candidato alla panchina del Real Madrid per sostituire Julen Lopetegui, nel mirino della critica dopo le ripetute débacle dei 'blancos', ultima delle quali contro il Barcellona ieri pomeriggio. Al di là del 5-1 subito al Camp Nou, il Real è apparso allo sbando e questo ha fatto infuriare il presidente Florentino Perez che, nel Cda convocato per oggi pomeriggio alle 18, ratificherà l'esonero di Lopetegui che stamattina non ha diretto l'allenamento della squadra, in vista dei sedicesimi di mercoledì in Coppa del Re sul campo del Melilla, città autonoma spagnola situata sulla costa orientale del Marocco. Conte, tramite il proprio agente, è già in contatto con Perez per definire i dettagli contrattuali, a prescindere dal contenzioso con il Chelsea, il 'suo' ex club che in estate lo licenziò. Il patron russo dei 'Blues', Roman Abramovich, sostiene che potessero sussistere i termini del licenziamento per giusta causa, adducendo la svalutazione degli spagnoli Diego Costa e Morata.