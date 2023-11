Real Madrid, altro infortunio per Guler: un mese di stop, l'esordio sembra un miraggio

Carlo Ancelotti aveva predicato cautela nella gestione di Arda Guler, spiegando di non voler rischiare il talento turco fino a quando non si fosse sentito al 100%. Qualcuno aveva criticato il tecnico italiano perché non ha fatto debuttare l'ex Fenerbahce nel match vinto contro il Braga, ma i fatti gli hanno dato ragione: Guler non è convocato per la sfida contro il Valencia.

Secondo la stampa spagnola, il 18enne avrebbe riportato un infortunio al quadricipite destro e per questo motivo dovrà rimandare il suo esordio con il Real Madrid e stare fermo per un altro mese.