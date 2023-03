Real Madrid, Ancelotti sul sorteggio: "L'ideale sarebbe incontrare il Milan in finale a Istanbul"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, si esprime così a Sky Sport dopo il sorteggio di Champions che ha accoppiato la sua squadra col Chelsea e in previsione di una possibile sfida contro i rossoneri: "L'ideale sarebbe incontrarsi in finale a Istanbul e credo lo sia anche per i tifosi. La strada però è lunga...".