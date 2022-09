Real Madrid, Ancelotti vince ancora: punteggio pieno e primo posto solitario per l'ex Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’inizio di stagione del Real Madrid campione d’Europa in carica è da urlo. I Blancos di Carlo Ancelotti sono un rullo compressore. In Liga 5 vittorie su 5 partite e primo posto solitario, mentre in Champions è arrivata l’ampia vittoria contro il Celtic. Inoltre il Real Madrid ha vinto anche la Supercoppa Europea. Marca, quotidiano spagnolo, scrive che Carlo Ancelotti ha costruito una squadra la cui missione principale è guardare sempre verso la porta avversaria. Infatti, sono 25 i gol fatti dai suoi giocatori nelle prime 7 partite fin qui disputate in questa stagione e ben 133 le conclusioni tentate. L’ex Milan Ancelotti dopo aver vinto ancora una volta la coppa dalle grandi orecchie nella passata stagione, ha ripreso a marciare forte con sole vittorie.