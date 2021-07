Real Madrid, Brahim Diaz ha svolto oggi le visite mediche. Alle 18 primo allenamento con Ancelotti

Oggi i giocatori del Real Madrid, esclusi ovviamente quelli impegnati con le rispettive nazionali o ancora in vacanza, hanno svolto le visite mediche in vista della prossima stagione: come testimoniano le foto pubblicate sul sito dei Blancos, tra questi c'è anche Brahim Diaz, rientrato in Spagna dopo il prestito al Milan. Oggi pomeriggio, a partire dalle 18, è invece in programma il primo allenamento agli ordini del neo allenatore Carlo Ancelotti.