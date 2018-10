Real Madrid, Conte ha deciso: non vuole subentrare

Antonio Conte ha deciso: non allenerà il Real Madrid. Il tecnico italiano, come riporta Sky Sports, si sarebbe tirato fuori dalla corsa alla panchina del club campione d'Europa, per il momento affidata a Santiago Solari. L'ex CT azzurro, probabilmente, non ha voluto prendere in considerazione l'idea di entrare in gioco a stagione già cominciata.