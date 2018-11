Real Madrid frana, Eibar lo travolge 3-0

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Dopo due vittorie consecutive, che avevano fatto pensare a una naturale rinascita, il Real Madrid frana clamorosamente nei Paesi Baschi, uscendo con un pesantissimo 3-0 dal campo dell'Eibar nell'anticipo della 13/a giornata della Liga. Un risveglio brusco, traumatico, per l'allenatore Santiago Solari, che quasi un mese fa sostituì in panchina Julen Lopetegui, e i 'suoi', che sono andati sotto già dopo soli 16' per effetto del gol realizzato da Escalante. Nella ripresa, dopo soli 7', la squadra guidata da José Luis Mendilibar ha trovato il raddoppio di Enrich, servito da Cucurella; Kike al 12', su passaggio di Enrich, ha calato il tris. Sul terreno dello stadio Municipal Ipurua, Solari ha lasciato inizialmente fuori Isco, gettando nella mischia fin da subito Asensio, e inserendo il fantasista solo al 18' st, ma al posto di Luka Modric. Un pessimo avvicinamento per il Real Madrid campione d'Europa e del mondo alla sfida di martedì contro la Roma all'Olimpico, valida per la Champions League.