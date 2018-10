Real Madrid, idea Solari 'traghettatore'

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Santiago Solari, salvo sorprese, è destinato a indossare i panni di 'traghettatore' del Real Madrid, nell'attesa che il Direttivo del club blanco annunci il licenziamento di Julen Lopetegui. L'attuale allenatore del Castilla si recherà a Melilla per dirigere la squadra mercoledì, nei sedicesimi della Coppa del Re. La nomina di Solari è provvisoria e può durare solo due settimane, periodo in cui i regolamenti federali spagnoli consentono a una squadra di avere un allenatore su una base provvisoria. Dopo 15 giorni, il club in questione, in questo caso il Real Madrid, deve nominare un allenatore ufficialmente o stipulare un contratto per la prima squadra con il tecnico in carica.