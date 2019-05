Real Madrid, Keylor Navas ai saluti: nessuno spazio la prossima stagione

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Il Real Madrid ha informato Keylor Navas che non ci sarà spazio per lui nella prossima stagione. Il 32enne portiere costaricano, arrivato nella capitala spagnola 5 anni fa, giocherà titolare l'ultima partita di Liga domenica prossima al Bernabeu contro il Betis per poter salutare i tifosi. A scriverlo sono oggi i giornali spagnoli. Keylor Navas, arrivato a Madrid nell'estate 2014 proveniente dal Levante, lascia il club blancos con l'invidiabile record di 3 Champions, 1 Liga, 3 Supercoppe europee, 4 Coppe del Mondo per club e una Supercoppa spagnola.