Real Madrid, l'attesa del nuovo tecnico

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Una entrata a gamba tesa di Sergio Ramos potrebbe aver raffreddato l'opzione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Real Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo As, le parole del capitano dei blancos sulla "mano pesante" del tecnico italiano, non gradita nello spogliatoio, hanno avuto un peso nello stallo delle trattative per l'ingaggio. As ricorda poi che Conte ha un contenzioso economico da 10 mln con il Chelsea. Per 'Marca' in attesa che il club si chiarisca le idee, Conte "è parcheggiato", lui "vorrebbe portare il suo progetto e fare una squadra a sua misura, che è lontana dall'attuale Real". Il Mundo Deportivo racconta che Lopetegui non si aspettava il licenziamento ed è rimasto "sorpreso". Si aspettava invece "un messaggio di fiducia e conferma nell'incarico" dopo il 5-1 preso dal Barça. Anche i tifosi sono arrabbiati e il club sarebbe intervenuto per impedire che sabato siano esposti striscioni contro i giocatori durante la partita con il Valladolid.